Σέλτικς και Νετς «βλέπουν» Καπέλα! (pic)

Σύμφωνα με τον Στιβ Κάιλερ από τους «Basketball Insiders» ο Καπέλα αναμένεται να αποχωρήσει από το Χιούστον, με τους Ρόκετς να ψάχνουν τα καλύτερα δυνατά ανταλλάγματα προκειμένου να τον δώσουν.

Σέλτικς και Νετς είναι οι ομάδες οι οποίες αναμένεται να μπουν σε συζητήσεις με το Χιούστον για τον Ελβετό σέντερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως και το 2023.

