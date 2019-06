Ο Πιτίνο επέστρεψε στις ΗΠΑ και το... έριξε στο γκολφ με τον γιο του! (pic)

Την ώρα που άπαντες στον Παναθηναϊκό είναι σε... αναμμένα κάρβουνα όσον αφορά την απόφαση του προπονητή των «πρασίνων» για το αν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας, εκείνος χαλαρώνει με την οικογένειά του παίζοντας γκολφ!

«Μαζί με τον γιο μου Ράιαν, την ήμερα της γιορτής του πατέρα. Δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη η συγκεκριμένη ημέρα» έγραψε στο twitter.

Father’s Day at Winged Foot with my son Ryan. Doesn’t get any better than this day. pic.twitter.com/RXRDrwiylo

