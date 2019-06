Πιτίνο: «Θα θυμάμαι πιο έντονα την ευγένεια των Ελλήνων»! (pic)

Η παραμονή του Ρικ Πιτίνο αποτελεί προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε on camera την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετική κατάληξη και ο Αμερικανός προπονητής ανέφερε στο Twitter ότι η πιο σημαντική ανάμνηση από την Ελλάδα είναι η ευγένεια των συμπατριωτών μας.

«Στην πτήση της επιστροφής για τη Νέα Υόρκη, αναπολώντας τους τελευταίους μήνες. Πήγα στη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη, τη Μόσχα, το Τελ Αβίβ, τη Λιθουανία, την Κωνσταντινούπολη, την Γκραν Κανάρια και το Μιλάνο αλλά αυτό που θυμάμαι πιο έντονα είναι η ευγένεια των Ελλήνων»!

On the plane back to NYC thinking of these past few months. I went to Barcelona, Madrid, Moscow, Tel Aviv, Lithuania, Istanbul, Gran Canaria, and Milan but the thing I’ll remember the most is kindness of the Greek people.

— Rick Pitino (@RealPitino) 15 Ιουνίου 2019