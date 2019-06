Μόνο σε Ελλάδα, Λιθουανία και Βουλγαρία παίζονται μικροί τελικοί!

FIBA και Euroleague συχνά αναφέρονται στο πρόβλημα που υπάρχει με το γεμάτο καλεντάρι των διοργανώσεων.

Οι παίκτες των ομάδων που πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματά τους έχουν φτάσει σε σημείο να δίνουν περίπου 70 παιχνίδια σε διάστημα εννιά μηνών.

Στην Ελλάδα πάντως έχουν βάλει σε ταλαιπωρία ΑΕΚ και Περιστέρι.

Ο ΕΣΑΚΕ αντί να ακυρώσει τη διεξαγωγή του μικρού τελικού, βλέπει τη συγκεκριμένη σειρά να τραβάει πιο μακριά από τους τελικούς της Basket League.

Αναφερόμαστε σε άνευ ουσίας αγώνες που δεν κρίνουν το παραμικρό. Παιχνίδια στα οποία δεν παίζει κανένα ρόλο το αποτέλεσμα και δεν υπάρχει το παραμικρό κίνητρο.

Ακόμη κι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη του με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα 97 εισιτήρια που έκοψε η ΑΕΚ στον πρώτο μικρό τελικό με το Περιστέρι.

Με αφορμή την λογική τοποθέτηση των Ξανθόπουλου και Μπέντιλ, το gazzetta.gr έψαξε και βρήκε τι συμβαίνει στα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Τα αποτελέσματα είναι άσχημα αφού μόνο σε Ελλάδα, Λιθουανία και Βουλγαρία διεξάγονται μικροί τελικοί.

Για τα προηγμένα πρωταθλήματα ούτε λόγος αφού σε Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, VTB, Αδριατική Λίγκα, Τουρκία και Γαλλία έχει αποφασιστεί εδώ και χρόνια να μη γίνονται μικροί τελικοί.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως ακόμη και χώρες με χαμηλού επιπέδου Λίγκες, έχουν επιλέξει να μην καταπονούν τους παίκτες με μικρό τελικό.

Χαρακτηριστικό είναι πως δεν υπάρχει σειρά μικρών τελικών σε Ισραήλ, Βρετανία, Κύπρο, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Ουγγαρία, Λετονία, Εσθονία, Σερβία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία και Πορτογαλία!

Για την ιστορία στη σειρά των μικρών τελικών της Βουλγαρίας έπαιξε η Μπερόες με τη Ρίλσκι σε best of 3 σειρά και στη Λιθουανία η Νεπτούνας αντιμετώπισε την Λιετκαμπέλις σε σειρά best of 5.