Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter: «Αναρωτιέμαι αν θα πάρω τώρα τον απλήρωτο μισθό μου...» και χρησιμοποίησε ένα προβληματισμένο emoji.

Δείτε την χαρακτηριστική του ανάρτηση.

I wonder if I’ll get my unpaid salary now

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 11 Ιουνίου 2019