Συγχαρητήρια στον Προμηθέα έδωσε η Παναχαϊκή (pic)

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 συγχαίρει τον Προμηθέα Πάτρας για την τεράστια επιτυχία του και την πρόκριση στους τελικούς της Basket League! Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην διοίκηση της ομάδας, στους παίκτες, στον Μάκη Γιατρά και τους συνεργάτες του που έκαναν υπερήφανη όλη την Πάτρα! Είμαστε στο πλευρό σας!

A post shared by Panachaiki FC 1891 Official (@fcpanachaiki1891) on Jun 8, 2019 at 6:23am PDT