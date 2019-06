Πιτίνο: «Ανύπαρκτη η άμυνα μας, δεν θα επαναληφθεί αυτή η εμφάνιση» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ κινδύνευσε από το Περιστέρι Βίκος Cola, ωστόσο με πρωταγωνιστή τον Λοτζέσκι, σκούπισε και πέρασε στον τελικό της Basket League.

Την απογοήτευση για την άμυνα της ομάδας του έδειξε ο Ρικ Πιτίνο μετά το ματς και ανέφερε πως δεν θα επαναληφθεί αυτή η εμφάνιση

«Ενθουσιασμένος για τη σκούπα με το Περιστέρι, αλλά απογοητευμένος με την αμυντική μας εμφάνιση. Είχαμε τα 36 deflections και είμαστε ευγνώμονες για τα σουτ του Ματ Λοτζέσκι. Ωστόσο η άμυνά μας ήταν ανύπαρκτη. Χαρείτε το ρεπό σας, γιατί αυτή η εμφάνιση δε θα επαναληφθεί».

Excited about the sweep vs Peristeri but so disappointed in our defensive performance. We got our 36 deflections and were thankful for Matt Lojeski’s shooting, but our team defense was non existent. Enjoy your day off guys because this performance won’t happen again. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 3 Ιουνίου 2019