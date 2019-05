Ο Πιτίνο συνδύασε τους τελικούς του ΝΒΑ με το... Παναθηναϊκός-Περιστέρι! (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού κατάφερε να βάλει στην ίδια πρόταση τις δύο διεκδικήτριες ομάδες του τίτλου στο ΝΒΑ αλλά και το «ζευγάρι» των ελληνικών ημιτελικών!

Πώς; Απλούστατα στάθηκε στα αγαπημένα του «fundamentals» και τα συνδύασε με την Basket League! «Είτε μιλάμε για το Γκόλντεν Στέιτ - Τορόντο ή το Περιστέρι - Παναθηναϊκός, τα λίγα λάθη είναι το κλειδί για να κερδίζεις. Οι Ράπτορς σκόραραν τέσσερις πόντους ανά λάθος! Κράτησε τα βασικά Παναθηναϊκέ!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Whether it’s Golden St vs Toronto or Peristeri vs Panathinaikos, low turnovers are key to winning. Raptors kept making a 4 point swing off turnovers last night. Keep it fundamental PAO!

— Rick Pitino (@RealPitino) 31 Μαΐου 2019