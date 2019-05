Έντι Τζόνσον σε Πιτίνο για το... κάπνισμα: «Απόλαυσέ το»! (pic)

Έπειτα από τη νίκη επί του Περιστερίου Βίκος Cola στο Game 1 της προημιτελικής σειράς των playoffs, ο Ρικ Πιτίνο κλήθηκε να σχολιάσει την ατμόσφαιρα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Ανέφερε, χαρακτηριστικά πως «είναι χειρότερο να είσαι παθητικός καπνιστής και όταν είναι έτσι η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή για τους παίκτες και τα παιδιά. Όποιοι καπνίζουν ας καπνίσουν έξω. Κι εγώ καπνίζω πούρα, αλλά μόνος μου, χωρίς κόσμο γύρω μου».

Οι δηλώσεις του κόουτς του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έφτασαν ως το ESPN και ο Έντι Τζόνσον του απάντησε μέσω Twitter: «Ο Πιτίνο κριτικάρει τους Έλληνες οπαδούς που καπνίζουν στα παιχνίδια! Όταν έπαιζα στην Ελλάδα, ο καπνός γέμιζε το γήπεδο και τα καπνογόνα περνούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Έπειτα από ένα μήνα άρχισα να κατανοώ και να δέχομαι την οπαδική κουλτούρα. Απλώς το ευχαριστήθηκα. Ένα μήνυμα στον Ρικ! Απόλαυσέ το»!

Pitino criticizes Greek fans for smoking at games https://t.co/XtiAMoKAyj When i played in Greece smoke filled the arena and flares flew overhead and guess what, after a month I started to understand and embrace my fans culture and just enjoyed myself- message to Rick - Enjoy!

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) 30 Μαΐου 2019