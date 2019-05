Παράτολμα πράγματα, «αγαπημένα» ζωάκια και κακίες συνήθειες.

Οι Ντίνος Μήτογλου, Ντεσόν Τόμας, Ματ Λοτζέσκι και Λούκας Λεκαβίτσιους μιλούν στην κάμερα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και αποκαλύπτουν τι δεν θα έκαναν ποτέ στη ζωή τους!

What would you never do?

Check out what @DT1UpNComin, @D_Mitoglou, @lojokid10 & Leka answered at the below

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 28 Μαΐου 2019