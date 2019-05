Πιτίνο: «Είμαι τυχερός που προπονώ ένα τόσο ξεχωριστό σύνολο παικτών» (pic)

Ακόμα ένα σχόλιο μέσω twitter έκανε ο Ρικ Πιτίνο αυτή την φορά αποθεώνοντας τους παίκτες του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ σχολίασε το γεγονός ότι η ομάδα του προπονείται χωρίς να παραπονιέται και χαρακτήρισε τον εαυτό του τυχερό.

«Είναι 3 εβδομάδες που προπονούμαστε χωρίς παιχνίδι και αυτοί οι παίκτες έρχονται χωρίς παράπονα και μου δίνουν τα πάντα. Είμαι τυχερός που προπονώ ένα τόσο ξεχωριστό γκρουπ παικτών».

It’s been 3 weeks of practice without a game and these players come with no complaints and give me everything they have. I am so lucky to be coaching such a special group of players.

— Rick Pitino (@RealPitino) 24 Μαΐου 2019