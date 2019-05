Οι «πράσινοι» έχουν να αγωνιστούν από τις 4/5 και τον εκτός έδρας αγώνα με τον Χολαργό.

Πλέον έχουν μπροστά τους την ημιτελική φάση της Basket League και ο Ρικ Πιτίνο ανέφερε σχετικά στο Twitter: «Ο άνθρωπός μου, Mike Marnhout στην Αθήνα -επιτέλους παίζουμε την Τετάρτη».

My man Mike Marnhout in Athens -we finally play on Wednesday pic.twitter.com/x3ipJrt1BB

— Rick Pitino (@RealPitino) 24 Μαΐου 2019