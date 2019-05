Η απορία του Κιλπάτρικ: «Τι θα γίνει με τα playoffs μετά από αυτήν την απόφαση;» (pic)

Όπως είναι γνωστό εδώ και λίγες ώρες ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού ωστόσο με αυτήν την απόφαση άφησε πολλά... ερωτηματικά όσον αφορά το μέλλον των playoffs.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Σον Κιλπάτρικ, ο οποίος αφού ενημερώθηκε και για τα σημερινά τεκταινόμενα, εξέφρασε την απορία του μέσω twitter: «Ξέρει κανείς τι γίνεται με τα playoffs ύστερα από την σημερινή απόφαση;»

Does anyone know what’s going on with some decision that happened today regarding the Greek playoffs?

