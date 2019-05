Φοβερός Πιτίνο: «Θα πάω την ομάδα στη Μύκονο για προπόνηση!» (pic)

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε ο Ρικ Πιτίνο την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ, λέγοντας πως θα πάρει την ομάδα του και θα πάει στη Μύκονο για προπονήσεις.

Ο προπονητής του τριφυλλιού έγραψε πως πλέον δεν ξέρει τι να σκεφτεί για αυτά που γίνονται, ενώ έβαλε φωτογραφία για τα εισιτήρια με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα κατέβει.

«Προφανώς όχι. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ πια. Θα πάω την ομάδα στην Μύκονο για προπόνηση. Ο εξαιρετικός GM μας, ο Μάνος, θα κεράσει. Σας ευχαριστώ», ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Apparently not. Not sure what to think anymore. I’m taking my team to Mykonos for practice. Our great GM, Manos, is treating. Thanks pic.twitter.com/i7yogRNTdv

— Rick Pitino (@RealPitino) 18 Μαΐου 2019