Ξέσπασε κατά Ολυμπιακού και ΕΣΑΚΕ ο Κιλπάτρικ (pic)

Ανάρτηση στα social media με την οποία κατηγορεί τον ΕΣΑΚΕ, αλλά και τον Ολυμπιακό για την απόφαση του να μην κατέβει στο ΟΑΚΑ, έκανε ο Σον Κιλπάτρικ.

«Είχατε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα να πηγαίνει μπρος και πίσω στο παρκέ, πήγατε τα playoffs πίσω εβδομάδες και στερήσατε χρόνο από τους προπονητές και τους παίκτες με τις οικογένειές τους για να αποφασίσετε να μην παίξετε τη Δευτέρα; Πάντως δεν σας κατηγορώ. Η λίγκα το επέτρεψε και σας άφησε να γλιτώσετε. Ουάου», ανέφερε στην ανάρτηση του.

Had the whole Greek league going back and fourth to court, pushed the playoffs back weeks taking time away from coaches and players families all to decide that your not going to play Monday? I don’t blame you though, the league allowed it and let you guys get away with it. WOW!

