Πιτίνο: «Ας αφήσουμε πίσω τις ανοησίες»! (pic)

Ο Αμερικανός κόουτς του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ μοιράστηκε εκ νέου τις σκέψεις του στο Twitter με αφορμή το απίθανο νικητήριο καλάθι του Καουάι Λέοναρντ κόντρα στους Σίξερς:

«Οι Έλληνες με έχουν κάνει να νιώθω καλοδεχούμενος. Σας ευχαριστώ! Πρέπει να απολαμβάνουμε το μπάσκετ. Στιγμές όπως το σουτ του Καουάι είναι τόσο ξεχωριστές! Ας αφήσουμε πίσω μας τις ανοησίες και ας ανταγωνιστούμε με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Η καλύτερη ομάδα ας κερδίσει με συντροφικότητα και φιλία».

The Greeks have made me feel so welcomed here. Thank you! Basketball is to be enjoyed. Moments, like Kawhi’s shot, are so special. Let’s put this nonsense behind us & compete with respect for each other. Let the best team win with camaraderie & friendship.

— Rick Pitino (@RealPitino) 13 Μαΐου 2019