Πιτίνο: «Τα playoffs αναβλήθηκαν, γιατί μια ομάδα πάει στο δικαστήριο»! (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε στο twitter: «Μερικά πράγματα που έχω καταλάβει: παίζεις χωρίς οπαδούς, εξαιτίας της τιμωρίας για ξύλο στις κερκίδες, παίζεις στον Τελικό Κυπέλλου με παιδιά στις κερκίδες, αλλά τώρα δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Τα playoffs αναβλήθηκαν, επειδή μια ομάδα πάει στο δικαστήριο! Πού είναι ο Ντέιβιντ Στερν (πρώην κομισάριος του NBA και Hall of Famer) όταν τον χρειάζεσαι!».

Some things I understood: playing without any fans (due to suspension for fights in stands)

Playing Greek Cup with just kids in stands -but now I don’t have a clue what’s going on. Playoffs suspended because a team is going to court! Where’s David Stern when you need him!

— Rick Pitino (@RealPitino) 13 Μαΐου 2019