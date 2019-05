Πιτίνο: «Είναι απόλαυση να προπονώ τον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ τελειώνει τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Basket League κόντρα στο Χολαργό και προετοιμάζεται για τα playoffs, εκεί που στοχεύει στο νταμπλ

Ο Ρικ Πιτίνο με ανάρτηση του στο twitter ενημέρωσε τον κόσμο πως η ομάδα δουλεύει σκληρά, ενώ τόνισε πως είναι απόλαυση για αυτόν να προπονεί τους «πράσινους»

Η ομάδα του Παναθηναϊκού δουλεύει πραγματικά σκληρά. Υπάρχει πολύ καλή συμπεριφορά και μεγάλη διάθεση για δουλειά. Εξαιρετικό γκρουπ για να δουλέψεις μαζί του καθημερινά. Είμαστε έτοιμοι για τα ελληνικά playoffs. Είναι απόλαυση να προπονώ αυτή την ομάδα», έγραψε ο κόουτς του τριφυλλιού.

PAO team working extremely hard. Great attitude and work ethic. Wonderful group to work with each day. Ready for the Greek playoffs. Been an absolute treat to Coach this team! #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 3 Μαΐου 2019