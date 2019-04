Πιτίνο: Βολτάρει στη Σαντορίνη με γουρούνα! (pic)

Στην Σαντορίνη βρέθηκε ο Ρικ Πιτίνο, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την προπόνηση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ενόψει του κρίσιμου Game 3 (23/4, 21:00).

Ο προπονητής του τριφυλλιού βρήκε την ευκαιρία να συναντήσει την κόρη του στο όμορφο νησί και έγραψε πως είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχει πάει ποτέ.

«Περνώντας το Πάσχα με τη μικρή μου βασίλισσα στη Σαντορίνη. Νιώθω υπέροχα που την είδα. Ένα από τα ομορφότερα μέρη που έχω επισκεφθεί. Μακάρι να καθόμουν παραπάνω. Καλό Πάσχα», έγραψε.

Spending Easter morning with my little princess in Santorini. So great to see her. Heading back to practice before I kill myself as I’ve been driving down the wrong streets. One of the most beautiful places I’ve ever visited. Wish it was longer. Happy Easter! pic.twitter.com/6VfmKEVtGL

— Rick Pitino (@RealPitino) 21 Απριλίου 2019