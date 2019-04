Συνεχίζει τις αινιγματικές αναρτήσεις ο Ουέμπερ! (pic)

Συνεχίζει να κάνει αινιγματικά ποσταρίσματα ο Μπριάντε Ουέμπερ, ο οποίος μαζί με τον Ολυμπιακό θέλουν να τραβήξουν σε ξεχωριστά μονοπάτια.

Μετά το σκοτάδι και το φως, την αληθινή αγάπη για τον Ολυμπιακό, ήρθε το νέο ποστάρισμα του.

«Μερικοί βράχοι είναι καλύτεροι όταν μένουν μόνοι τους παρά όταν τους πετάς. Ζήσε, μάθε και ωρίμασε», έγραψε.

Some rocks are better left alone rather than thrown Live Learn and you Grow #NewBeginning #BriFense

