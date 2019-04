Ουέμπερ: «Ό,τι γίνεται στο σκοτάδι, θα βγει στο φως» (pic)

«Ό,τι γίνεται στο σκοτάδι, θα βγει στο φως. Απλά μείνε πιστός» ήταν το μήνυα του Αμερικανού του Ολυμπιακού στο twitter.

Να θυμίσουμε πως Ολυμπιακός και Μπριάντε Ουέμπερ έχουν εκφράσει την επιθυμία να λήξουν πρόωρα τη συνεργασία τους.

Whats done in the dark will come to the light Just gotta have faith #NewBeginning #BriFense

