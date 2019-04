Σμιθ αντί Χάροου στο Περιστέρι! (vid)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου:

«Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή Dayshon "Scoochie" Smith. Ο 24χρονος guard θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου έως το τέλος της σεζόν αντικαθιστώντας τον Ryan Harrow του οποίου το συμβόλαιο λύθηκε κοινή συναινέσει. Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Who is who

Γεννημένος στις 11 Νοεμβρίου του 1007 στο Bronx της Νέας Υόρκης, ο 188 εκατοστών guard είναι απόφοιτος του Dayton College με το οποίο μέτρησε 13.8 πόντους κατά την τελευταία του χρονιά. Δίχως να γίνει Draft Pick από κάποια ομάδα του ΝΒΑ, ο “ Scoothcie” - πήρε το ασυνήθιστο παρατσούκλι από τον παππού του - υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2017 καθώς είχε συμφωνήσει με τους Cairns Taipans, ομάδα που αγωνίζεται στην λίγκα της Αυστραλίας.

Σε 27 παιχνίδια σημείωσε 10.2 πόντους και 2.3 ασίστ κι εν συνεχεία αποχώρησε για τις Η.Π.Α. αναζητώντας ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Τον Μάρτιο του 2018 αγωνίστηκε στην G-League με τους Canton Charge του Οχάιο έχοντας 14.3 πόντους και 8.1 ασίστ σε οκτώ παιχνίδια. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους βρέθηκε στους Cleveland Cavaliers παίζοντας γι’ αυτούς στο summer League.»