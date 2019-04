Πιτίνο: «Επιτέλους κάναμε 38 deflections, μπορώ να πεθάνω χαρούμενος»! (pic)

Οι «πράσινοι» σκόρπισαν την ΑΕΚ με σκορ 72-104 για την 23η αγωνιστική της Basket League και ο Ρικ Πιτίνο έχει κάθε λόγο να είναι χαρούμενος αφού οι παίκτες του ξεπέρασαν τα 35 deflections που αναφέρει κάθε φορά, έπειτα από κάθε αγώνα!

«Επιτέλους τα καταφέραμε! 38 deflections!!! Τώρα μπορώ να πεθάνω χαρούμενος! Σούπερ δουλειά από τον Παναθηναϊκό, περήφανος για τη μεγάλη προσπάθειά σας»!

We finally did it, 38 deflections!!! I can now die a happy man. Super job Panathinaikos. Proud of your great efforts. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 10 Απριλίου 2019