Ο Αμερικανός ακόμη περπατάει με πατερίτσες, αλλά επισκέφτηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα ο Τζαμάλ Τζόουνς πήρε μία μπάλα και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

«Λεφτά στην τράπεζα» όταν σουτάρει ο Τζόουνς όπως ανέφερε κι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Jamal Jones attempts his first shot since surgery.

“Money in the bank” @jjsticks01 pic.twitter.com/wZbhqzebi4

— PAOK BC (@PAOKbasketball) 2 Απριλίου 2019