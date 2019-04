«Πέντε μήνες έξω ο Ματσιούλις, ίσως χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο»! (pic)

Ο Γιόνας Ματσιούλις τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπάμπεργκ και διεγνώσθη με κάταγμα στον αγκώνα, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποθεραπείας να υπολογίζεται στους 2-3 μήνες. Σύμφωνα, πάντως, με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, ο τραυματισμός του Ματσιούλις είναι πιο σοβαρός.

Ο φόργουορντ της ΑΕΚ επέστρεψε στη Λιθουανία για περαιτέρω εξετάσεις κι αποδείχτηκε ότι η αποθεραπεία του θα ολοκληρωθεί έπειτα από πέντε μήνες αφού εκτός από το κάταγμα, υπέστη και ρήξη συνδέσμων στον αγκώνα! Έτσι το πιο πιθανό είναι να χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

And yes, it's broken bone in his elbow, not ankle. My bad!

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 1 Απριλίου 2019