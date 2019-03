Εκεί που η γνώση του Πιτίνο, βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή!

Τα πράγματα στον αθλητισμό και ειδικότερα στα ομαδικά αθλήματα είναι απλά και γίνονται ακόμη πιο απλουστευμένα, όταν «φτιάξεις» τον τομέα που έχει να κάνει με την πιο ευαίσθητη «χορδή» του ανθρώπου-αθλητή και δεν είναι άλλη από την ψυχολογία.

Στην περίπτωση των ομάδων, οι πιθανότητες να πετύχει κανείς μία ριζική και εντυπωσιακή αλλαγή είναι μεγάλες, όταν το «τιμόνι» του συνόλου αναλάβει μία φυσιογνωμία που συνδυάζει τη γνώση ("know how") και την εμπειρία ("been there, done that"), με έναν μοναδικό τρόπο ανόρθωσης του ηθικού και της ψυχολογίας και την άριστη διαχείριση προσωπικοτήτων.

Το πρόσωπο της ανωτέρας περιγραφής, ταιριάζει απόλυτα στον Ρικ Πιτίνο, που εδώ και 45 χρόνια (από το 1974) έχει «φάει με το κουτάλι» τα γήπεδα του κολεγιακού μπάσκετ και απ' όλα τα πόστα, έχει διαχειριστεί πολλές εκατοντάδες παικτών στην πιο δύσκολη ηλικία (από 18 έως 23 ετών)! Σ' όλα αυτά προσθέστε την ευχέρειά του στο λέγειν και το πόσο ελκυστικός - σε συνάρτηση με τις γνώσεις του - ρήτορας είναι, καθώς επίσης και τον τεράστιο σεβασμό που εκπέμπει το όνομά του και μόνο, σε κάθε Αμερικανό ή αμερικανοτραφή μπασκετμπολίστα και έχετε την πλήρη εξήγηση για το αγωνιστικό «θαύμα» που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια σας τους τελευταίους δύο μήνες!

Ο Παναθηναϊκός των 6 νικών και 8 ηττών επί Τσάβι Πασκουάλ, έγινε η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague για τον Μάρτιο, με ρεκόρ 9-5 επί των ημερών του 66χρονου Νεοϋορκέζου προπονητή. Που σημειωτέον, μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν ήξερε ούτε τις ομάδες της διοργάνωσης, ούτε τους περισσότερους Αμερικανούς των «πρασίνων», ούτε φυσικά φανταζόταν ότι θα δούλευε στην Ευρώπη. Τον ήξεραν όμως, αυτοί και μόλις άκουσαν ότι έρχεται, δεν πίστευαν στ' αυτιά τους και στην τύχη τους...

Ο Καλάθης, ο Γκιστ, ο Λάνγκφορντ, ο Τόμας, ο Λοτζέσκι, ο Κιλπάτρικ που ήρθε ως δική του επιλογή, αλλά οι πρώην κολεγιόπαιδες Βουγιούκας, Παπαπέτρου και Μήτογλου, ακόμη και ο Αντετοκούνμπο με τον Παπαγιάννη που έπαιξαν επαγγελματικό μπάσκετ στην Αμερική, ήξεραν πολύ καλά ότι το «ιερό τέρας» του πανεπιστημιακού μπάσκετ που ερχόταν στο «τριφύλλι», ήταν κάτι σαν η τελευταία μεγάλη ευκαιρία τους! Γι' αυτό και όλοι ανεξαιρέτως, είτε έχουν ανεβάσει εμφανώς στροφές και έχουν πάρει τα πάνω τους, είτε έχουν αφομοιώσει πλήρως τον ρόλο τους και μέσω αυτού, είναι χρήσιμοι στο συνολικό ομαδικό αποτέλεσμα.

Όταν ήρθε ο Πιτίνο, λοιπόν, όλο σχεδόν το ρόστερ του «εξάστερου» (μόνο ο Παππάς με τον Λεκαβίτσιους δεν έχουν αμερικανική εμπειρία) ήταν έτοιμο και τον περίμενε. Το μόνο που χρειαζόταν ο προπονητής-«θρύλος» των κολεγιακών τίτλων και των 7 συμμετοχών σε Final 4, ήταν λίγος χρόνος.

Πλέον, τρεις μήνες αργότερα, ο άθλιος Παναθηναϊκός του Δεκεμβρίου που ήλπιζε σε θαύμα για να μπει στα προημιτελικά της Euroleague, είναι 56 μέρες και 13 αγώνες αήττητος (σε Ελλάδα και Ευρώπη), έχει κατακτήσει το Κύπελλο και την πρωτιά της κανονικής περιόδου στην Basket League, βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στα playoffs και έτσι όπως παίζει, πιστεύω ότι ούτε η ΤΣΣΚΑ αλλά ούτε και η Ρεαλ αισθάνονται άνετα με την προοπτική να τον αντιμετωπίσουν! Παρά το πλεονέκτημα της έδρας που θα έχουν!

Για τον αγώνα με τον Κολοσσό δεν μπορεί να γίνει σοβαρή κριτική, πολύ απλά επειδή ο Παναθηναϊκός (20-0) θα μπορούσε να νικήσει με ακόμη πιο μεγάλη διαφορά (95-68) «αν δεν έσπαγε τα στεφάνια», σουτάροντας έξω από τα 6,75 (16,6% με 3/18 τριπ.). Ο Γιώργος Παπαγιάννης (16π., 16ρ. & 2κοψ. με 8/11 σουτ σε 20') που έχει εμφανώς χάσει βάρος, ξεδίπλωσε για ένα ακόμη ματς μέρος των δυνατοτήτων του, Τόμας, Λάνγκφορντ και Παπαπέτρου διατηρήθηκαν ζεστοί, ενώ «παρών» μετά από τον τραυματισμό του στον ώμο, ξαναδήλωσε ο Μήτογλου (12π. & 7ρ.).

Ο Ρικ Πιτίνο που δεν κούρασε τον Καλάθη (0/5 σουτ & 7ασ. σε 14'), είδε την ομάδα του να καταγράφει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα ριμπάουντ (63), καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ 24 χρόνων (από την περίοδο 1994-95) και μετά το τέλος του αγώνα, άρχισε τα δικά του, «παίζοντας μπάλα» με τα αγαπημένα του deflections και σχολιάζοντας μέχρι και τον ενδεχόμενο διάδοχο του Λιουκ Ουόλτον στον πάγκο των Λέϊκερς!

Στο γειτονικό του Σταδίου «Ειρήνης και Φιλίας», Παλαιό Φάληρο, ο Ολυμπιακός (19-1), που για την ώρα βρίσκεται στο -13 στην Α1 Κατηγορία (εκκρεμεί η απόφαση του ΑΣΕΑΔ για τον μηδενισμό και το -6 από τον ημιτελικό του Κυπέλλου), «φούλαρε» τις μηχανές στα μέσα της 2ης περιόδου και ελλείψει αντίστασης, σταμάτησε μόνο όταν η διαφορά είχε αρχίσει να ξεπερνάει τα όρια του διασυρμού των γηπεδούχων (52-94 στο 36')!

Η πρόκριση στα playoffs δεν θα κρύψει την αποτυχία κάτω από το χαλάκι!

Το τελικό 101-65 επί του Πανιωνίου στο μοναδικό ματς της 20ης αγωνιστικής που οι διαιτητές ξέχασαν το ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Θανάση Γιαννακόπουλου, καταδεικνύει αρχικά ότι οι «ερυθρόλευκοι» (Ουίλιαμς-Γκος 20π. & 5ασ. με 4/6 τριπ.) «ξεμπούκωσαν» (55,5% στα τριπ. με 15/27) μετά από μία δύσκολη εβδομάδα, που άρχισε με την πιο ασυνήθιστη - ιστορικά - κατάληξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, συνεχίστηκε με την επιστροφή στις νίκες κόντρα στην Μπάγερν καθώς και με την αποκαρδιωτική εικόνα του Λας Πάλμας και την ταπεινωτική ήττα από την πρωτάρα Γκραν Κανάρια.

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι με όλα όσα έχουν γίνει (ηχητικό Πρίντεζη και γκρίνια για τις καθυστερήσεις πληρωμών, απώλεια εμπιστοσύνης στα αποδυτήρια, αποχωρήσεις και τραυματισμοί παικτών και κυρίως την μετωπική σύγκρουση της διοίκησης με την ΕΟΚ και την ΚΕΔ), οι συνθήκες για να συγκεντρωθούν οι Πειραιώτες στο μπάσκετ, μόνο ιδανικές δεν είναι...

Ωστόσο, επειδή ο σεβάσμιος και άκρως συμπαθής Ντέϊβιντ Μπλατ, άλλα υποσχόταν στα μέσα της σεζόν για το μπάσκετ της ομάδας και άλλα βλέπουμε, καλό θα είναι να περιορίσει τις δικαιολογίες περί απουσιών, να μιλάει λιγότερο και να αφοσιωθεί περισσότερο στις εντός παρκέ αρμοδιότητές του. Όχι τίποτε άλλο αλλά εκτίθεται συνεχώς, επαναλαμβάνοντας πόσο προσυπογράφει την, επί της ουσίας, σωστή (αλλά με λάθος χειρισμούς) απόφαση των ιδιοκτητών της ομάδας να σπάσουν αυγά στο θέμα της ΚΕΔ.

Σε μία χρονιά που υποτίθεται ότι η ομάδα θα χρειαζόταν ολοένα και λιγότερο σε ρόλο "passe partout" τον Σπανούλη, ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να είναι απόλυτα εξαρτημένος από τον 36χρονο "Kill Bill" (τώρα που λείπει φαίνεται ακόμη περισσότερο), ενώ πλην του ρολίστα ΛεΝτέι, όλοι οι παίκτες που έφερε (πλην του Ουέμπερ που φαίνεται τώρα λόγω των δύο απουσιών), αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων με ευθύνη και του ιδίου! Δεν είναι κακό να κάνεις λάθος, ειδικότερα όταν έχεις κάνει τόσα σωστά στην καριέρα σου... Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι και να πετάς την μπάλα στην εξέδρα!

Ειδικότερα όταν η ομάδα σου βρίσκεται πάνω σε τεντωμένο σκοινί! Από 'κει που οι Πειραιώτες βρίσκονταν κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, πλέον κινδυνεύουν να μείνουν ακόμη και εκτός 8άδας, κάτι που θα συμβεί αν χάσουν την Παρασκευή (29/03, 21.00) από την Ζάλγκιρις στο Φάληρο. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες (ο ΟΣΦΠ έχει 7 ήττες στα τελευταία 9 ματς και η πρωταθλήτρια Λιθουανίας 5 νίκες στους 6 τελευταίους αγώνες), το συγκεκριμένο σενάριο δεν μοιάζει και τόσο μεταφυσικό! Αν συμβεί όμως, τότε ίσως να έχει φτάσει η ώρα για ριζικές αλλαγές και ένα ολικό restart για τον σύλλογο, που από το 2009 έως και το 2017, πήγε σε 6 Final 4, έπαιξε σε 5 τελικούς και κατέκτησε δύο διαδοχικούς ευρωπαϊκούς τίτλους!

Πιο σοβαρή από ποτέ!

Στο «Νίκος Σαμαράς», εν μέσω μίας πανέμορφης φίλαθλης ατμόσφαιρας και με το σύνδεσμο φιλάθλων ΑΕΚ (φιλοξενούμενη) της Λήμνου να βραβεύει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Ήφαιστος (γηπεδούχος), η «Ένωση» έκανε τέλεια όσα χρειαζόταν να κάνει για να μην κινδυνεύσει από μία από τις πλέον ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.

Με 82,3% στις βολές, 57,1% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα (11/22), 4 περισσότερα ριμπάουντ και 23 ασίστ σε εχθρικό (;) έδαφος, καμία σοβαρή ομάδα δεν μπορεί να χάσει εκτός έδρας από υποδεέστερο αντίπαλο, πολλώ δε μάλλον η ΑΕΚ (15-5), που βρίσκεται σε εξαιρετικό momentum, έχει βρει ρυθμό και «χημεία» κι ετοιμάζεται για την μάχη του προημιτελικού με την Μπάμπεργκ, με φόντο στο 2ο διαδοχικό Final 4 στο BCL.

Η 5η σερί νίκη (87-74) της ομάδας του Λούκα Μπάνκι και η 10η στα τελευταία 11 ματς εντός δύο μηνών (σε εγχώριες, ευρωπαϊκές και διηπειρωτικές υποχρέωσεις), είχε την υπογραφή του σταθερά ουσιαστικού Βινς Χάντερ (21π. & 6ρ.) και επιβεβαίωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εξαιρετική φόρμα που διανύει ο Γιόνας Ματσιούλις (18π. & 4ρ. με 4/5 τριπ.), ο οποίος μαζί με τον Σάκοτα (19π. & 4ρ. με 4/6 τριπ.) εκτέλεσαν από την περιφέρεια τους νησιώτες.

Μόνο όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν τι υπέρβαση έχει γίνει!

Η 20η αγωνιστική θα 'λεγε κανείς ότι ήταν γούρικη για τον ΠΑΟΚ (13-7), που παρ' ότι προερχόταν από μία απρόσμενη εντός έδρας ήττα και τον αποκλεισμό από τα προημιτελικά του BCL (χώρια τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές), στο πρώτο μέρος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έβγαλε αντίδραση και πολύ γρήγορα έγινε «αφεντικό» του ματς, ξεφεύγοντας με +11 (29-40). Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, ο «δικέφαλος του Βορρά» έχασε πλήρως τη συγκέντρωση του και στα πρώτα 9 λεπτά είχε 1/8 σουτ και 6 λάθη, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αρχίσει από την αρχή.

Μπροστά στα δύσκολα, όμως, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου (διαμαρτυρήθηκε για την ανοχή των διαιτητών στο σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων) έβγαλε χαρακτήρα και έχοντας συνολικά 6 παίκτες που σκόραραν από 7 έως 11 πόντους (Χάτσερ 11π. & 4ασ.), πήραν ένα σπουδαίο «διπλό» (62-58) γοήτρου και βαθμολογικής σημασίας (έπιασαν Προμηθέα και Περιστέρι στην 3η θέση), παρ' ότι κατέγραψαν την 2η χειρότερη επιθετική επίδοση της σεζόν και είχαν 10 λιγότερα ριμπάουντ (εκ των οποίων τα εννιά επιθετικά) άρα και λιγότερες κατοχές μπάλας.

Που πήγαν οι Έλληνες;

Στην Χαλκίδα, ο Προμηθέας (13-7) έχασε μεγάλη ευκαιρία να αποσπαστεί έναν βαθμό από τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι και να πάρει προβάδισμα στην μάχη της 3ης θέσης. Οι Πατρινοί (Λίποβι 21π., 7ρ., 8ασ. & 2κλ. με 5/10 τριπ.) που επέμειναν υπερβολικά από το τρίποντο (18,5% με 5/27) και πήραν μηδαμινή βοήθεια από τους ποιοτικούς και διεθνείς Έλληνες παίκτες τους (Γκίκας, Κασελάκης, Τσαϊρέλης, Σαλούστρος και Κατσίβελης είχαν συνολικά 8 πόντους με 4/20 σουτ!) είχαν το υψηλότερο εφετινό παθητικό μακριά από το γήπεδό τους και έχασαν (82-86), ένα ματς που ήλεγχαν για σχεδόν 35 λεπτά!

Το πιο απογοητευτικό για τον Μάκη Γιατρά, ήταν αδυναμία των παικτών του να αξιοποιήσουν την εξωπραγματική απόδοση του Οκτάβιους Έλις (35π., 13ρ. & 4κοψ. με 16/18 διπ.), ο οποίος «έσπασε όλα κοντέρ» και με τους 50 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, κατέγραψε την καλύτερη επίδοση των τελευταίων 18 ετών και την 5η όλων των εποχών!

Το "non-show" της χρονιάς!

Μόλις μία εβδομάδα μετά την κορυφαία αμυντική απόδοση εντός έδρας (με παθητικό 61π. κόντρα στον Άρη), όσο απίστευτο κι αν ακούγεται το Περιστέρι (13-7) γνώρισε την πιο βαριά εφετινή του ήττα (55-83)! Και μάλιστα από ομάδα που έχει ως στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού! Ένα σερί 0-11 στο τελείωμα από το 7ο έως το 10ο λεπτό, ήταν αρκετό για την ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη, που δέχτηκε 24 πόντους στην 1η περίοδο και έχασε οριστικά την επαφή της με το σκορ.

Για 2ο σερί εκτός έδρας ματς, οι Περιστεριώτες (Γκρέϊ 14π.) τα έσπασαν έξω από τα 6,75 (16% με 4/25 τριπ.), πήραν ελάχιστη βοήθεια από τα «βαριά χαρτιά» τους (Χάροου, Μπέντιλ και Βασιλόπουλος είχαν συνολικά 15 πόντους με 7/16 σουτ), έχασαν κατά κράτος τα ριμπάουντ (23-33) και γενικά έδειξαν μεγάλη έλλειψη διάθεσης! Ίσως γι' αυτό και ο "Άρτζι" (μπήκε στην 5άδα όλων των εποχών σε συμμετοχές) έριξε σχετικά νωρίς «λευκή πετσέτα»...

Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη!

Στη Λήμνο, η μεγάλη αστοχία του Ηφαίστου (11-9) έξω από τα 6,75 (11,1% με 2/18 τριπ.) και η «χαμηλή πτήση» των τεσσάρων Αμερικανών (Γκότσερ, Σμιθ, Ουίγκινς και Μπρέϊζελτον, μαζί με τον Φρεϊμάνις είχαν 13/36 σουτ), άφησαν τον Σον Έβανς (20π. & 7ρ. με 9/14 σουτ) να παλεύει απελπιστικά μόνος του απέναντι στους ψηλούς της ΑΕΚ, που παρεμπιπτόντως ήταν η ομάδα που σκόραρε (74-87) τους περισσότερους στο «Νίκος Σαμαράς»!

Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος, που πριν την έναρξη της σεζόν ανέλαβε να «κερδίσει» ένα δύσκολο «στοίχημα» και έξι αγωνιστικές πριν από τη λήξη της κανονικής περιόδου, έχει ήδη «βγάλει» την ομάδα στα playoffs και θεωρείται ήδη απόλυτα πετυχημένος, μίλησε στο gazzetta.gr και τον Γιάννη Σταυρουλάκη για το επόμενο βήμα που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή προοπτική των νησιωτών.

«Αγκάλιασε» τα playoffs!

Στο «Αντώνης Τρίτσης», η εδώ και δύο μήνες σταθερά ανοδική πορεία του Βλάντο Γιάνκοβιτς (17π., 5ρ. & 5ασ.) ήταν η «όαση» στην «έρημο» του Χολαργού (9-11) και «τράβηξε» τους συμπαίκτες του (ξεχώρισε ο Τζαβόντε Χόκινς με 13π. & 10ρ.), βοηθώντας την ομάδα του να «λυγίσει» (66-61) την αντίσταση του Ρεθύμνου και να επιστρέψει στις νίκες μετά από σχεδόν 1,5 μήνα και 4 συναπτές ήττες.

Τα καλά νέα σε ένα απόγευμα που ο Άρης Λυκογιάννης θα θέλει να ξεχάσει την εκνευριστική αστοχία των παικτών του εντός πεδιάς (36% με 22/61 σουτ), έχουν να κάνουν με αξιοσημείωτη συνέπεια που παρουσίασαν στην άμυνα (3η με μ.ο. 72,5π.), μετά από 5 αγωνιστικές που το μέσο παθητικό των νεοφώτιστων (μ.ο. 79,6π.) άγγιξε τους 80 πόντους.

Του λείπει η ποιότητα...

Στο "Nick Galis Hall", αν έλεγε κάποιος στον Γιάννη Καστρίτη ότι η ομάδα του θα σούταρε με 33,9% εντός πεδιάς (19/56 σουτ) και με 50% στις βολές (13/26), θα σκόραρε 58 πόντους (58-62) και παρ' αυτά θα πάλευε μέχρι το τέλος το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τότε σίγουρα ο προπονητής του Άρη (6-14) θα τον περνούσε για τρελό!

Η αλήθεια είναι ότι ο πάλαι ποτέ αυτοκράτωρ ήταν πάρα πολύ κακός επιθετικά και υπέπεσε σε απαγορευτικό αριθμό λαθών (19), αλλά μάζεψε 10 περισσότερα ριμπάουντ (38-28) και χάρη στην καλή αμυντική δουλειά και την διάθεση των Τολιόπουλου (13π., 4ρ. & 3ασ. με 4/9 τριπ.) και Μποχωρίδη (12π., 6ρ., 2ασ. αλλά και 6λ.) έφτασε μέχρι την ολική επαναφορά, μετατρέποντας το 29-40 (19'34) σε 45-44 (28'52").

Το σερί 0-11 που ακολούθησε όμως, ήταν η ταφόπετρα για τους γηπεδούχους που έχασαν μοναδική ευκαιρία να νικήσουν μία ανώτερη ομάδα, η οποία στο Αλεξάνδρειο παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων, ειδικότερα στο 2ο μέρος. Ο Άρης (στις 3 τελευταίες αγωνιστικές σουτάρει με 49% στις βολές) κινδυνεύει να κάνει αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του στους εντός έδρας αγώνες καθώς έχει μόλις 3 νίκες σε 10 αγώνες. Η χειρότερη επίδοσή του είναι το 6-7 της σεζόν 2000-01.

Με τον Λούντζη, τον Κακλαμανάκη και τα άλλα παιδιά...

Στο Λαύριο (6-14), η ομώνυμη ομάδα πιστοποίησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ότι η «κοιλιά» στο ξεκίνημα του 2019 (6 συνεχόμενες ήττες) αποτελεί παρελθόν με τους παίκτες του Χρήστου Σερέλη να αποδεικνύουν ότι πήραν μεγάλο μάθημα από τους 101 πόντους που δέχτηκαν από τον Πανιώνιο και «κέρδισαν» πολλά από την μεγάλη προσπάθεια που έκαναν κόντρα στον Ολυμπιακό.

Το εκκωφαντικό 83-55 επί του Περιστερίου φέρνει τους Λαυριώτες μία νίκη μακριά από την τυπική εξασφάλιση της παραμονής (μπορεί και να μην χρειαστεί), αν και οι άνθρωποι της ομάδας δικαιούνται να υπερηφανεύονται ότι η νίκη της χρονιάς, ήρθε με την υπογραφή των Ελλήνων του ρόστερ (Λούντζης 15π., 3ρ. & 2κλ., Κακλαμανάκης 13π.), που πέτυχαν τους 46 από τους 83 πόντους και συνέβαλαν τα μέγιστα στην καλύτερη εφετινή εμφάνιση των γηπεδούχων σε άμυνα (limit-up) κι επίθεση (17ασ./9λ., 50,9% εντός πεδιάς και 88,8% βολ.).

Απόδοση δικαιοσύνης για την σκληρή δουλειά!

Στο κλειστό της Κανήθου, η Κύμη (5-15) έδειξε ότι η εξαιρετική της εμφάνιση στο «Νίκος Γκάλης» και το ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ δεν αποτέλεσαν σύμπτωση! Παίρνοντας μεγάλη βοήθεια μέσα στην ρακέτα από τον MVP της αγωνιστικής, Κρις Χόρτον (19π. & 15ρ. & 4κοψ.), δεν φοβήθηκε σε κανένα σημείο το ματς και ανατρέποντας τρεις φορές το σημαντικό προβάδισμα που είχε πάρει ο Προμηθέας (16-23 στο 8', 23-31 στο 13' και 59-69 στο 32'), πέτυχε την πιο σημαντική νίκη (86-82) της χρονιάς!

Ο Ισίδωρος Κουτσός, που έχει κάνει αξιομνημόνευτη δουλειά, διαδεχόμενος τον Γιάννη Καστρίτη, ευτύχησε να έχει τους 5 από τους 6 ξένους του (μόνο ο Λιούις υστέρησε) σε παραγωγικό απόγευμα (πέτυχαν τους 84 από τους 86 πόντους) και σε ένα πολύ δύσκολο ματς, βρήκε τον δρόμο της «επιβίωσης» χάρη στα καλά ποσοστά ευστοχίας (76,9% βολ., 50% διπ. & 40% τριπ.) και παρά τα 19 λάθη!

Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων της 20ης αγωνιστικής και οι, τρόπον τινά, εκτός προγράμματος νίκες της Κύμης και του Λαυρίου, όλα δείχνουν ότι έβαλαν «ταφόπλακα» στις λιγοστές ελπίδες που διατηρούσαν οι Κρητικοί και οι Ροδίτες για την παραμονή τους στην Α1 Κατηγορία. Το Ρέθυμνο (3-17), αν και κατέβασε τον Χολαργό κατά πέντε πόντους από την μέση παραγωγικότητα στο γήπεδό του (μ.ο. 71,0π.), παρουσιάστηκε κατώτερο των περιστάσεων στην επίθεση και παρ' ότι ανέτρεψε δις διψήφιες διαφορές κι «έφτασε» τρεις φορές σε απόσταση μίας κατοχής, ήταν υπερβολικά άστοχο (34,3% με 22/64 σουτ) για την υπέρβαση.

Άμυνα... μηδέν!

Στο κλειστό γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν», το παιχνίδι για τον Πανιώνιο (5-15) τελείωσε στο 13ο λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν για 3η και τελευταία φορά (23-22). Από εκείνο το σημείο και μετά, οι γηπεδούχοι (Όστιν 13π. & 6ρ.) για κάποιο λόγο ξέχασαν την σημασία της άμυνας, με αποτέλεσμα να δεχθούν 25 πόντους στα υπόλοιπα επτά λεπτά του 1ου μέρους , 54 σε όλο το δεύτερο ημίχρονο και να φύγουν από το γήπεδο με την πρώτη εφετινή "100άρα".

Το χειρότερο απ' όλα για την ομάδα του Βασίλη Φραγκιά ήταν το αρνητικό ρεκόρ τριετίας, που είχε να κάνει με τους 4 πόντους και τα 2/15 σουτ της 3ης περιόδου. Ο προπονητής των «κυανέρυθρων», που μετά την βαριά ήττα (65-101) δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου, χαμογέλασε μόνο με την ελπιδοφόρα απόδοση του 18χρονου guard, Ιάσονα Δημητρακόπουλου (8π. & 1ρ.), που έπαιξε σε όλη την τελευταία περίοδο κι άφησε θετικές εντυπώσεις.

Κρήτη και Ρόδος ψάχνουν από ένα θαύμα!

Η 5η συνεχόμενη ήττα (61-66) έφερε πλέον την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου σε τρομερά δυσχερή θέση και το μοναδικό σενάριο που μπορεί να αναζωπυρώσει τις πιθανότητες σωτηρίας, περνάει μέσα από νίκες επί του Κολοσσού στην Κρήτη και επί της Κύμης στην Χαλκίδα! Κι αυτές από μόνες τους, πάντως δεν φτάνουν!

Στο κλειστό του ΟΑΚΑ, αν και είχε «φάει» την κρυάδα με τις νίκες της Κύμης και του Λαυρίου, ο Κολοσσός (3-17) μπήκε δυνατά στο ματς και διατήρησε την επαφή του με το σκορ μέχρι και το ξεκίνημα της 2ης περιόδου. Κάπου εκεί η μπάλα άρχισε να περνάει ολοένα και περισσότερο μέσα στο «ζωγραφιστό» όπου οι ψηλοί του Παναθηναϊκού ήταν ανίκητοι, οι παίκτες του Στέργιου Κουφού αρκέστηκαν στο άκρως αναποτελεσματικό «σφυροκόπημα» από την περιφέρεια (23,6% με 9/38 τριπ.) και το ματς τελείωσε από το ξεκίνημα του 2ου μέρους (68-95), οπότε οι γηπεδούχοι έφτασαν σε double-score.

Οι Ροδίτες (Ντεμπς 17π. με 4/7 τριπ.) που ενισχύθηκαν με τον πρώην NBAer, ΝτιΆντρε Λίγκινς, έχουν πλέον το πιο δύσκολο έργο και για να παραμείνουν στην κατηγορία χρειάζονται 4 νίκες στις 6 τελευταίες αγωνιστικές, εκτός κι αν καταφέρουν να πάρουν το εκτός έδρας ματς με το Λαύριο, του οποίου θα παιχτούν ξανά τα τελευταία 31 δευτερόλεπτα με την διαφορά στο -2!