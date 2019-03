Κάποτε ένας προπονητής μου είχε πει οτι σε αυτόν τον χώρο θα είναι πιο πολλές οι λύπες από τις χαρές. Δεν τον πίστεψα τότε αλλά τώρα μπορώ να πω με σιγουριά ότι είχε δίκιο. 141 Μέρες στεναχώριας τέλος. Ήρθε η ώρα για μια νέα αρχή. #33

