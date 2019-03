Ο Παπαπέτρου έγινε... Thor και Παπαγιάννης... Hulk! (pic)

Μια έξυπνη ιδέα είχε η «πράσινη» ΚΑΕ για τα εισιτήρια του ματς με τον Πανιώνιο (10/3, 19:00 και την Μπασκόνια (20/3, 21:00).

Όποιος πάρει εισιτήριο για το ματς της Basket League θα έχει εκπτωση 20% για το παιχνίδι της Euroleague.

Μάλιστα επιστρατεύτηκε ο Ιώάννης Παπαπέτρου έγινε... Thor και ο Γιώργος Παπαγιάννης ως Hulk από κόμικ της Marvel.

Δείτε την ανάρτηση.

-20% στα εισιτήρια του αγώνα με την @BASKONIA1959 για όσους προμηθευτούν εισιτήριο για τον @PanioniosBasket.

-20% on tickets against Baskonia, for those who purchase a ticket against Panionios.

Book now: https://t.co/HhTOvJa5UC#paobc #greencentury #PAOBKN #PAOPAN pic.twitter.com/7K4I2OTnQK

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 9 Μαρτίου 2019