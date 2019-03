Το συνεχίζει ο Ντιλέινι: «Με Κινέζους διαιτητές θα φύγουν από την πρώτη περίοδο»! (pic)

Ο Αμερικανός πρώην NBAer έπαιξε φέτος στην Κίνα με τη φανέλα των Guangdong Southern Tigers κι έχει... σχηματίσει γνώμη για τους Κινέζους διαιτητές που αναφέρθηκε ο Μάνος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ.

Ο έμπειρος παράγοντας ζήτησε Κινέζους διαιτητές στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» επιμένουν στην απόφασή τους να μην αγωνιστούν κόντρα στο «τριφύλλι» με Έλληνες διαιτητές.

Στη συνέχεια η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter παρουσιάζοντας τους διαιτητές του ντέρμπι σαν... Κινέζους και ο Ντιλέινι ρωτήθηκε αν οι Πειραιώτες θα έφευγαν ξανά στο ημίχρονο αν σφύριζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. «Ενδεχομένως θα έφευγαν από το πρώτο δεκάλεπτο» ήταν η απάντησή του!

They might leave first qtr https://t.co/B6efnwqKfe

— malcolm delaney (@foe23) March 5, 2019