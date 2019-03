Ντιλέινι: «Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλουν Κινέζους διαιτητές»! (pic)

Ο Αμερικανός πρώην NBAer αγωνίστηκε στους Guangdong Southern Tigers και μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει την αντιπαράθεση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο κομμάτι της διαιτησίας.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος εκ μέρους των «πράσινων» ζήτησε Κινέζους διαιτητές στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» επιμένουν στην απόφασή τους να μην αγωνιστούν κόντρα στο «τριφύλλι» με Έλληνες διαιτητές.

Στη συνέχεια η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter παρουσιάζοντας τους διαιτητές του ντέρμπι σαν... Κινέζους, προκαλώντας την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς ενώ ο Μάλκολμ Ντιλέινι αρκέστηκε να σχολιάσει: «Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλουν Κινέζους διαιτητές». Εξήγησε, μάλιστα πως είναι χειρότεροι από τους Ευρωπαίους.

I’m pretty sure they don’t want chinese refs. https://t.co/1mcNooWq4P

— malcolm delaney (@foe23) 5 Μαρτίου 2019