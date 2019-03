Ολυμπιακός - Άρης: Ολοκληρώνεται η 17η αγωνιστική της Basket League με το ματς στο ΣΕΦ!

GAMEDAY vs. @aris.bc.official Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 18:30 @cosmote_greece Sport 4HD Ζωντανή ροή του αγώνα: twitter.com/olympiacosbc #OLYARIS 17η αγωνιστική της Βasket League #WeAreOlympiacos

A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) on Mar 3, 2019 at 11:34pm PST