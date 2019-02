Ανακοίνωσε Μουρ το Περιστέρι

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Περιστερίου για την απόκτηση του Ραμόν Μουρ.

Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον αθλητή Ramone Moore. O 29χρονος (27/5/1989) Αμερικανός guard/forward θα ενισχύσει τις προσπάθειες του συλλόγου έως το τέλος της σεζόν αντικαθιστώντας τον Henrik Sirko του οποίου το συμβόλαιο λύθηκε κοινή συναινέσει. Η Κ.Α.Ε. Περιστέρι Βίκος Cola τον ευχαριστεί για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Who is who

Γεννημένος στην Φιλαδέλφεια, ο ύψους 193 εκατοστών Ramone Moore έπαιξε μπάσκετ στο κολέγιο “Temple University” έχοντας 17.3 πόντους στην χρονιά της αποφοίτησης. Δίχως να γίνει Draft pick από κάποια ομάδα του NBA, το καλοκαίρι του 2012 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ιταλική Biella αφήνοντας την έπειτα από πέντε παιχνίδια για χάρη της ισραηλινής Hapoel Tel Aviv.

Ένα χρόνο μετά, αγωνίστηκε στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA (NBDL) με τα χρώματα των Springfield Armor, της θυγατρικής ομάδας των Ditroit Pistons για να συνεχίσει την καριέρα του στην ουγγρική Alba Fehérvár (2013-2014), την ουκρανική Khimik (2014-2015) και την λιθουανική Pieno žvaigždės Pasvalys (2015-2016). Τον Αύγουστο του 2016, πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στην Αυστραλία, αρχικά με την Melbourne United (2016-2017) κι εν συνεχεία με την Adelaide 36ers. Με την τελευταία του ομάδα, είχε 11.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ σε 32 παιχνίδια.