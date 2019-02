Ο Πιτίνο αποκάλυψε το... μεγαλείο του Κιλπάτρικ! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάθε παίκτη, αφού σύμφωνα με τον προπονητή του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ: «Η απόκτηση του Σον Κιλπάτρικ ήταν μια πολύ καλή κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν ένας εξαιρετικός second unit παίκτης για μια νεαρή ομάδα στο ΝΒΑ. Απόλυτος επαγγελματίας: Έρχεται νωρίς στην προπόνηση, δουλεύει σκληρά και έχει πάντα θετική αύρα. Πολύ καλή επιρροή για τα αποδυτήρια».

Getting @SeanKilpatrick was a real good pickup for Panathinaikos. He’d be a great second unit player for a young team in the NBA. Total Pro: Comes early, works hard & always positive.Terrific locker room influence.

— Rick Pitino (@RealPitino) 16 Φεβρουαρίου 2019