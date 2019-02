Ο Πιτίνο κοουτσάρει τους Έλληνες All Stars, στους ξένους ο Μπλατ! (pic)

Στον πάγκο των Ελλήνων All Stars θα κάτσει τελικά ο Ρικ Πιτίνο στο EKO Αll Star Game της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας τον Ντέιβιντ Μπλατ μόνο του στον πάγκο των ξένων All Stars. Στα ρόστερ που είχαν δοθεί, οι δυο τους ήταν προπονητές στην ομάδα των ξένων, αλλά αυτό άλλαξε.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με ανάρτηση του στο twitter έγραψε πως οι ρίζες του από τη Σικελία είναι αυτές που τον κάνουν να προπονεί τους Έλληνες αστέρες και φυσικά το συνόδευσε με φατσούλα που γελάει.

«Έτοιμος για το ματς των Ελλήνων κόντρα στους Αμερικανούς στο All Star Game. Ο Μπλατ θα κοουτσάρει τους Αμερικανούς. Οι ρίζες μου από την Σικελία απαντούν στο γιατί κοουτσάρω τους Έλληνες», έγραψε.

Getting ready to Coach the Greek team vs the Americans in the Greek league All Star game. David Blatt is coaching the Americans. I guess my Sicilian roots is why I’m coaching the Greeks

