Αποχαιρέτησε τους Skyforce ο Ουέμπερ κι υπογράφει στον Ολυμπιακό (pic)

Ο δημοσιογράφος Άιρα Ουίντερμαν που ειδικεύεται σε θέματα των Χιτ ενημέρωσε μέσω twitter πως ο Μπριάντε Ουέμπερ αποχαιρέτησε την ομάδα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό και να παίξει υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μπλατ.

Can confirm that longtime Heat prospect Briante Weber has left the Heat's G League affiliate to sign in Greece to play for Olympiacos under former Cavaliers coach David Blatt. Weber was free to sign with any team, not under direct contract to the Heat.

