Όταν «Σόφο» και Τσίλντρες... μάγεψαν με το χορό τους το Ηράκλειο! (pics & vid)

Αναλυτικά:

«Το 18ο All Star Game στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, αυτό που φιλοξένησε το Ηράκλειο τον Μάρτιο του 2010, ήταν ξεχωριστό για αρκετούς λόγους. Έβγαλε δύο ρεκόρ που είναι “ζωντανά” μέχρι και σήμερα. Αυτά της μεγαλύτερης ομαδικής και ατομικής επίδοσης σκοραρίσματος. Το esake.gr συνεχίζει την παρουσίαση των All Star Games του ελληνικού μπάσκετ, μετρώντας αντίστροφα για τη γιορτή της Θεσσαλονίκης (9, 10 Φεβρουαρίου), το EKO ALL STAR GAME 2019.

Πέραν των αμιγώς αγωνιστικών επιτευγμάτων, το All Star Game της... ενηλικίωσης του θεσμού, έμεινε στην ιστορία και για το γενικότερο θέαμα που προσέφερε. Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης και ο συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό αλλά αντίπαλος του εκείνη τη μέρα Τζος Τσίλντρες, ξεσήκωσαν το κοινό στα “Δύο Αοράκια” με ένα χορευτικό που εξελίχθηκε σε ένα από τα “highlights” του θεσμού.

Η ελληνική ομάδα με τους Γιώργο Μπαρτζώκα και Ηλία Ζούρο στον πάγκο, ήταν η νικήτρια στον αγώνα των All Stars και με τρόπο εξίσου εύκολο με εκείνον της νίκης της προηγούμενης χρονιάς στην Ξάνθη. Το έκαναν με το εμφατικό 147-114 και σημειώνοντας την κορυφαία μέχρι σήμερα επίδοση στην επίθεση. Μέχρι τότε το ρεκόρ ήταν εκείνο των 133 πόντων που είχαν οι ξένοι στο 1ο All Star Game της ιστορίας το 1991, ενώ πιο κοντά έφτασαν πέρσι στην Πάτρα οι ξένοι με τους 144 πόντους τους.

One Sofo show στα “Δύο Αοράκια”

Το... χορευτικό της παρουσίασης, έδειξε από νωρίς τη διάθεση με την οποία πήγε ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης στη γιορτή της Basket League. Το επιβεβαίωσε στο παρκέ αφού ήταν από την αρχή ως το τέλος του αγώνα, ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Σημείωσε 42 πόντους που συνιστά την κορυφαία επίδοση σκοραρίσματος στην ιστορία του θεσμού. Ο “Big Sofo” είχε ξεπεράσει την επίδοση των 31 πόντους που είχε ο Ζόραν Σάβιτς στο παιχνίδι του 1994. Είχε μάλιστα φτάσει τους 30 στο ημίχρονο.

Τελείωσε το παιχνίδι με στατιστική στα όρια του... αφύσικου αφού είχε 1/2 βολές, 16/16 δίποντα, 3/5 τρίποντα. Αναδείχτηκε βέβαια MVP για δεύτερη φορά στην καριέρα του για να πει μετά το παιχνίδι: «Οι προπονητές μου με χρησιμοποίησαν στο «4» και μου έδειξαν εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό σούταρα τόσα τρίποντα”.

ΕΛΛΗΝΕΣ (Γ. Μπαρτζώκας - Ηλ. Ζούρος): Νικολαϊδης 13 (3), Σχορτσιανίτης 42 (3), Παπαδόπουλος 8, Παπαλουκάς 13 (1), Καϊμακόγλου 13 (1), Φώτσης 10 (2), Βουγιούκας 9, Παπαμακάριος 15 (5), Χαραλαμπίδης 8 (2), Καλαμπόκης, Πελεκάνος 16 (2).

ΞΕΝΟΙ (Ντ. Μπλατ - N. Μάρκοβιτς): Χάρις 2, Πέκοβιτς, Ερτσέγκ 6, Φράνσις 15, Τεόντοσιτς 7 (1), Νίκολας 16 (4), Τσίλντρες 8, Κλέιζα, Μπατίστ 17 (1), Χέισλιπ 4, Λούκας 13 (3), Μάιλς, Γκρέγκορι 16, Κάρτερ 10.

Οι νικητές των διαγωνισμών καρφωμάτων και τρίποντων Λανς Χάρις και Ντρου Νίκολας

Στον διαγωνισμό καρφωμάτων, οι περισσότεροι περίμεναν κυριαρχία του μετρ του είδους Τζος Τσίλντρες όμως ο Αμερικανός έμεινε εκτός τελικού. Εκεί αναμετρήθηκαν ο Γιάννης Ψαθάς με τον Λανς Χάρις με τον Αμερικανό να παίρνει αυτό που δεν μπόρεσε ένα χρόνο πριν, τον τίτλο

Στα τρίποντα και από τη στιγμή που πέρασε τον πρώτο γύρο που ήταν πολύ ανταγωνιστικός με τη συμμετοχή των Μάκη Νικολαίδη, Μίλος Τεόντοσιτς, Κώστα Χαραλαμπίδη, Φώτη Βασιλόπουλο, Νίκο Κακλαμάνο, Δημήτρη Καραδολάμη αλλά και τον νικητή του αντίστοιχου διαγωνισμού των “μικρών” Κώστα Σλούκα, όλα έγιναν πιο εύκολα για τον Ντρου Νίκολας. Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ νίκησε στον τελικό τον Μάικλ Μπράμος.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας είχε μία διαφοροποίηση σε σχέση με τις διοργανώσεις των προηγούμενων χρόνων αφού δεν έγινε αγώνας ελπίδων βορρά και νότου αλλά επίλεκτων παικτών κάτω των 22 και των 20 ετών. Η “U20” ομάδα νίκησε με 91-89 όμως το αποτέλεσμα είχε μικρή σημασία μπροστά στο γεγονός ότι εμφανίστηκαν αθλητές που εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές της Betshop Basket League.

UNDER 22: Γιαννόπουλος 17 (1), Γιαννακίδης 8 (1), Καραγκιολίδης, Σακελλαρίου 2, Καλάθης 9 (1), Τσαϊρέλης 22, Αθηναίου 3 (1), Τσακαλέρης 4, Μπόγρης 16, Μαρίνος 2, Θεοδωράκος 6, Νίχλος.

UNDER 20: Παπανικολάου 32 (2), Χρυσικόπουλος 8, Αντωνάκης, Σλούκας 5, Παπαδάκης, Κασελάκης 3 (1), Παπαντωνίου 7, Μάντζαρης, Γιάνκοβιτς 12 (3), Παππάς 12 (1), Μούρτος 12 (2), Μαρούγκας».