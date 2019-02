EKO All Star Game: Εσύ ποιον παίκτη θα προκαλέσεις σε Τrick Shot Challenge; (poll)

O Doncic ξενέρωσε που δεν θα λάβει μέρος στο All Star Game. Δικαίως, αν σκεφτούμε τους «παπάδες» που έχει κάνει μέχρι στιγμής στην πρώτη του σεζόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το γεγονός, όμως, πως θα δεν θα συμμετάσχει ο Σλοβένος στο All Star Game του NBA, δεν αφαιρεί από εσένα το δικαίωμα να συμμετέχεις, με τον τρόπο σου, στο ελληνικό ΕΚΟ All Star Game, το οποίο θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Μπορεί να μην φορέσεις φανέλα βασικού για να κάνεις ζέσταμα πλάι στον Σπανούλη ή να συμμετέχεις στον διαγωνισμό καρφωμάτων κόντρα στον Γκιστ, ωστόσο μπορείς να κάνεις τα μαγικά σου με μια μπάλα μπάσκετ να τα καταγράψεις σε μια κάμερα και να προκαλέσεις σε Trick Shot Challenge τους φίλους σου.

Το τι ακριβώς σημαίνει Trick Shot Challenge θα σου το εξηγήσει καλύτερα ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Πρίντεζης, ο Τζειμς Γκιστ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης:

Για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς, πάρε μία μπάλα, πήγαινε στο γήπεδο της γειτονιάς σου, κάνε ένα μαγικό (βάλε τρίποντο από την μία μπασκέτα στην άλλη, κάρφωσε ή ότι άλλο μπορεί να σκαρφιστείς) και βάλε έναν φίλο σου να σε βιντεοσκοπήσει.

Στη συνέχεια ανέβασε το βίντεο στο Instagram με hashtag #EΚΟallstargame2019 προκάλεσε έναν φίλο σου να κάνει καλύτερο Trick Shot από το δικό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις πλούσια δώρα.

Εδώ θα βρεις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό κι εδώ τα ρόστερ των ομάδων του All Star Game που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη.