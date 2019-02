Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με σχετική ανάρτηση στο twitter ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λατρεύω το σημείο που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά».

Αν μη το άλλο οι «πράσινοι» έχουν ανάγκη τον καλό Κιλπάτρικ στα επόμενα παιχνίδια εντός και -κυρίως- εκτός των συνόρων.

I love where I am mentally and physically right now!

— Sean Kilpatrick Jr (@SeanKilpatrick) 3 Φεβρουαρίου 2019