Το συγκινητικό μήνυμα του Πιτίνο μετά την επίσκεψη στο Ίδρυμα Ελπίδα (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ επισκέφθηκε την Τετάρτη (16/01) το Ίδρυμα «Ελπίδα» με την ομάδα του και ύστερα έγραψε στο twitter ένα συγκινητικό μήνυμα, θέλοντας να υπενθυμίσει κάποια πράγματα.

«Το νοσοκομείο Ελπίδα στην Ελλάδα, σημαίνει ελπίδα. Τα παιδιά προσπαθούν να νικήσουν τον καρκίνο. Αν και είναι σπαρακτικό, είμαστε περήφανοι για την εξαιρετική δουλειά των αφοσιωμένων ανθρώπων αυτού του ειδικού νοσοκομείου. Μπράβο σε όλους, ο Παναθηναϊκός είναι περήφανος για εσάς», ήταν τα λόγια του.

Elpida Hospital in Greece, means hope. Children trying to beat cancer. Although it is heartbreaking, we are so proud of the awesome work of the dedicated people at this special hospital. Bravo everyone, PAO is proud of you. pic.twitter.com/5GDrPxEsXK

