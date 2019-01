«Ψήφισε τους αγαπημένους σου All Stars και κέρδισε πλούσια δώρα»

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής του πρωταθλήματος

«Το ΕΚΟ All Star Game επιστρέφει ύστερα από 23 χρόνια, στην Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο το διήμερο 9-10 Φεβρουαρίου και οι φίλοι του μπάσκετ και της Basket League θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν τους Έλληνες και Ξένους αθλητές που επιθυμούν να δουν να αγωνίζονται στην 23η «Γιορτή» του Πρωταθλήματος, που συμπίπτει με την συμπλήρωση 100 χρόνων του ελληνικού μπάσκετ!

Κάθε φίλαθλος έχει την δυνατότητα να ψηφίσει μια φορά την ημέρα 5 Έλληνες και 5 Ξένους αθλητές, ανάμεσα στους παίκτες των ομάδων της Basket League, όπως, επίσης, δύο προπονητές. Από την ψηφοφορία των φιλάθλων θα αναδειχθούν οι επτά από τους δώδεκα παίκτες των δύο αντιπάλων ομάδων, Ελλήνων και Ξένων και οι τέσσερις προπονητές που θα καθοδηγήσουν τις δύο ομάδες. Οι υπόλοιποι πέντε παίκτες για κάθε ομάδα θα επιλεγούν από την ψηφοφορία των 14 προπονητών της Basket League.

Η ψηφοφορία στο www.esake.gr θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι.

Οι φίλες και οι φίλοι που θα πάρουν μέρος στην ψηφοφορία, εκτός από την δυνατότητα να διαμορφώσουν τις All Star ομάδες, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στην κλήρωση με δώρα:

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια δωρεάν διαμονή και προσκλήσεις για δύο άτομα για το διήμερο του ΕΚΟ All Star Game.

* Ένας τυχερός θα κερδίσει μια υπογεγραμμένη από τους αθλητές εμφάνιση του ΕΚΟ All Star Game.

* Δύο τυχεροί από μια μπάλα του ΕΚΟ All Star Game υπογεγραμμένη από τους αθλητές των δύο ομάδων.

Για να ψηφίσετε πατήστε εδώ»