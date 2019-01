Πιτίνο: «Ο Κιλπάτρικ είναι δεκάστερος σε κλίμακα 5 αστέρων»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ πέρασε νικηφόρα από τη Χαλκίδα πριν από την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις (18/1) και ο Ρικ Πιτίνο αναφέρθηκε στα 32 deflections και το εντυπωσιακό ντεμπούτο του Σον Κιλπάτρικ.

«Τελικό σκορ με νίκη, 87-62. 32 deflections και 13 κλεψίματα. Βελτιωνόμαστε. Ο Σον Κιλπάτρικ ήταν υπέροχος... Δεκάστερος σε πεντάστερη κλίμακα -20 πόντοι και 2 κλεψίματα. Πρέπει να κερδίζουμε τα ριμπάουντ» ανέφερε στο Twitter ο Αμερικανός κόουτς.

Final score in victory, 87-62.

32 deflections & 13 steals. Improving. Sean Kilpatrick was a great pickup. 10 star person on a 5 star scale -20 points & 2 steals. Have to get the front court rebounding. #paobc

— Rick Pitino (@RealPitino) 14 Ιανουαρίου 2019