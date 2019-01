Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» από την πρώτη κιόλας περίοδο στο ματς με την Κύμη, πήρε εντολή από τον Ρικ Πιτίνο να περάσει στο παρκέ.

Ο Σον Κιλπάτρικ προσπάθησε να βρει αμέσως σκορ, αλλά τα δύο μακρινά σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχα. Στη δεύτερη παρουσία του στο παρκέ σκόραρε σε δύο συνεχόμενες επιθέσεις δείχνοντας μέρος των ικανοτήτων του.

