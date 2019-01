Πιτίνο: «Ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Κιλπάτρικ, θα βοηθήσει άμεσα» (pic)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έγραψε στο twitter ότι «στον δρόμο για εκτός έδρας παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε τον Σον Κιλπάτρικ από το Σινσινάτι, ο οποίος βρέθηκε στην ομάδα μας. Θα μας βοηθήσει άμεσα από τη στιγμή που έχουμε αυτούς τους τραυματισμούς».

Δείτε την χαρακτηριστική ανάρτηση του Ρικ Πιτίνο.

En route to an away Greek league game. We are very excited to have Sean Kilpatrick from Cincinnati join our team. He will provide immediately help as we weather these injuries.

— Rick Pitino (@RealPitino) 14 Ιανουαρίου 2019