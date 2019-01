Οι Βαυαροί διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στην Bundesliga, κάνοντας το 14/14 εντός συνόρων.

Η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς είχε πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον Ουίλιαμς (27π., 7ριμπ, σε 28:38).

Από κει και πέρα, Λούτσιτς και Ντζέντοβιτς σημείωσαν από 17 πόντους έκαστος για την Μπάγερν.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 47-40, 66-58, 84-84 κ.α., 101-95 στην παρ.

HE. IS. ON. FIRE.

LIVE auf https://t.co/FRhNLIm7yk: Derrick Williams per Alley-Oop-Dunk pic.twitter.com/qBnLkiCacd

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 6 Ιανουαρίου 2019