Φήμες για Κιλπάτρικ και Παναθηναϊκό (pic)

Σύμφωνα με τον Μικ Κρόνιν προπονητή του κολεγίου στο Σινσιάτι, ο Σον Κιλπάτρικ θα παίξει υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο στον Παναθηναϊκό.

Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι υπάρχουν φήμες για τον παίκτη και πιθανότατα θα αφήσει το ΝΒΑ για να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τα πράσινα.

«Υπάρχουν φήμες σχετικά με ενδεχόμενη απόκτηση του Σον Κιλπάτρικ από τον Παναθηναϊκό. Προφανώς ο προπονητής του στο Σινσιάτι, Μικ Κρόνιν, είπε στο ραδιοφωνικό του σόου ότι ο Κιλπάτρικ θα παίξει για τον Ρικ Πιτίνο».

There are rumblings about Sean Kilpatrick potentially joining Panathinaikos soon. Apparently coach Mick Cronin, the head coach of Cincinnati (Kilpatrick alma mater), said on his radio show that Kilpatrick will play for Rick Pitino.https://t.co/RNll5ZgnuX

