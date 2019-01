Παίκτης του Λαυρίου ο Ντέβιν Τόμας (vid)

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο

«Η ΚΑΕ Λαύριο Aegean Cargo ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (17/05/1994) Αμερικανού Power forward/Center (2.06m) Devin Thomas! O Thomas είναι απόφοιτος του Wake Forest College.

- NCCA: στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας ο Thomas σε 125 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα 11.9 πόντους, 8.5 ριμπάουντ (1061 συνολικά), 1.7 ασίστ & 1.2 block.

- NBA Summer League: το καλοκαίρι του 2016 συμμετείχε με τους Minnesota Timberwolves στο Las Vegas Summer League όπου σε 6 παιχνίδια κατέγραψε συνολικά 27 πόντους, 36 ριμπάουντ, 9 κλεψίματα, 3 ασίστ και 2 block.

Professional career:

• Τον Σεπτέμβριο του 2016 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Τουρκική Ankara Kolejliler (Α1). Σε 27 παιχνίδια είχε κατά Μ.Ο./αγώνα: 11.4 πόντους, 7.7 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

• Τον Νοέμβριο 2017 υπέγραψε με την Ισπανική Bilbao (A1 - Liga ACB) όπου σε 24 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 8.6 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.1 κλεψίματα και 1.1 ασίστ.

• Τον Σεπτέμβριο του 2018 συμφώνησε με την Ισραηλινή Hapoel Eilat (Israeli Premier League) με τη συνεργασία να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο. Σε 2 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

- USA U19 National team: ο Devin συμμετείχε στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας U19 η οποία εκπροσώπησε τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης U19.

- Personal life: ο Devin Thomas είναι ο μικρότερος αδερφός της Alyssa Thomas παίκτριας του WNBA.

Welcome Devin! If life is a game, we wish you win always. All the best».