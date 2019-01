100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται το Σάββατο (05/01, 11:30) στην Αθήνα για χάρη της ΑΕΚ και δεν... κρατιέται!

Με «τίτιβισμά» του εξέφρασε την ανυπομονησία που έχει για το νέο σταθμό της καριέρας του.

«Ανυπομονώ να πατήσω παρκέ με τους νέους συμπαίκτες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Can’t wait to get out there with my new teammates!

— Jordan Theodore (@J__Theo25) 4 Ιανουαρίου 2019