«Ο Θίοντορ θέλει buyout για Euroleague, η ΑΕΚ διαφωνεί» (pic)

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν προσεγγίσει τον 29χρονο γκαρντ για την απόκτησή του, ωστόσο δεν είναι όλα εύκολα στην περίπτωσή του.

Κι αυτό, διότι όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Emiliano Carchia, υπάρχει διαφωνία των πλευρών στο θέμα του buyout.

Ο Θίοντορ θέλει να βάλει στο συμβόλαιό του όρο που θα του επιτρέψει να αποχωρήσει από την ομάδα για την Euroleague, την στιγμή που η ΑΕΚ δεν θέλει να θέσει κανέναν τέτοιο όρο και να τον κρατήσει μέχρι το τέλος της σεζόν.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 3 Ιανουαρίου 2019