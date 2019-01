Ανακοίνωσε Μπιούφορντ το Λαύριο (vid)

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Λαύριο

«Καλώς ήρθες William Buford!

Η ΚΑΕ Λαύριο Aegean Cargo ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου (10/01/1990) Αμερικανού shooting guard (1.96m) William Buford! O Buford είναι απόφοιτος του Ohio State και έχει πλούσια προϋπηρεσία στην Ευρώπη, σε Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.

High School: στην junior season στο Libbey High School ο Buford είχε 28 πόντους και 12 ριμπάουντ ανά παιχνίδι ενώ στη senior season 23 πόντους και 11 ριμπάουντ.

NCCA: στα 4 χρόνια της κολεγιακής του καριέρας ο Buford σε 145 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα 13.7 πόντους, 4.6 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ & 0.9 κλεψίματα.

Professional career:

• Το καλοκαίρι του 2012 συμμετείχε με τους Minnesota Timberwolves στο Las Vegas Summer League όπου σε 2 παιχνίδια κατέγραψε συνολικά 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

• Τον Αύγουστο του 2012 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με την Ισπανική Obradoiro CAB. Σε 30 παιχνίδια είχε κατά Μ.Ο./αγώνα: 3,6 πόντους & 1,5 ριμπάουντ).

• Το καλοκαίρι του 2013 συμμετείχε με τους Utah Jazz στο NBA Summer League όπου σε 4 παιχνίδια κατέγραψε συνολικά 22 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο.

• Τον Νοέμβριο 2013 υπέγραψε στους Santa Cruz Warriors (αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ) ενώ το Μάρτιο 2014 έγινε ανταλλαγή στους Canton Charge (αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ).

• Tον Ιανουάριο 2015 αποκτήθηκε από τους Texas Legends και τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς υπέγραψε στους Tigers Tübingen στην Basketball Bundesliga (BBL) όπου σε 31 αγώνες είχε Μ.Ο. 13.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ.

• Τον Ιούνιο 2016 υπέγραψε με τη Γαλλική Λιμόζ (LNB Pro A) όπου σε 32 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 12.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ.

• Το 2017 υπέγραψε στη Γαλλική Gravelines (σε 9 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 10,4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ) και ολοκλήρωσε τη σεζόν στη γερμανική Göttingen όπου σε 11 παιχνίδια είχε Μ.Ο./αγώνα: 11.1 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και ποσοστό 45% στα 3π.!

«Είσαι ο και λέγεσαι»: το προσωνύμιο που απέκτησε ο Buford στην κολεγιακή του καριέρα ήταν… «Ohio Mr. Basketball»!

William, welcome to our basketball team!