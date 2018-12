Ο Ρικ Πιτίνο ανέλυσε γιατί νίκησε ο Παναθηναϊκός με ένα tweet (pic)

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Προμηθέα για την 11η αγωνιστική της Basket League στο ντεμπούτο του Ρικ Πιτίνο στο ελληνικό πρωτάθλημα κι εν συνεχεία ο Αμερικανός προπονητής εξήγησε τον τρόπο που ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο των Πατρινών.

«Πέντε αλλοιώσεις κι εννέα ασίστ στο πρώτο μέρος, κερδίζαμε με έναν πόντο. 26 αλλοιώσεις και 15 ασίστ στο δεύτερο μέρος, νίκη με 17 πόντους διαφοράς. 900-1000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, σπουδαία ατμόσφαιρα» έγραψε ο 66χρονος προπονητής.

5 deflections & 9 assists in first half, up 1. 26 deflections & 15 assists in 2nd half, win by 17. 900- 1000 fans from Panathinaikos-great fans!

